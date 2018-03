Wetter-Satellit «GOES-S» der Nasa ins All gestartet



Waldbrände, Zyklone, Nebel und Stürme will die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Hilfe eines neuen Satelliten künftig besser beobachten können. Der Satellit «GOES-S» startete am Donnerstag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer «Atlas»-Rakete.

Bis «GOES-S» komplett einsatzbereit ist, werden aber noch einige Monate vergehen. Der Satellit ist Teil einer Reihe von Wetterbeobachtungs-Helfern der US-Klimabehörde NOAA. «GOES-R» war bereits 2016 gestartet, zwei weitere sollen folgen. (sda/dpa)

