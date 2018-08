Weitere Leichen in Trümmern eingestürzter Brücke in Genua entdeckt



Rettungskräfte haben in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua weitere Todesopfer gefunden. Feuerwehrleute entdeckten die Leichen in der Nacht zum Samstag in einem Auto, das unter einem Betonblock begraben lag.

Das teilte der italienische Zivilschutz der Nachrichtenagentur AFP mit. Italienischen Medien zufolge handelt es sich bei den Opfern um eine Familie mit einer neunjährigen Tochter. Damit würde die Zahl der Toten bei dem Unglück auf 41 steigen.

Am Dienstag war während eines Unwetters ein etwa 180 Meter langer Abschnitt des wichtigen Polcevera-Viadukts in der norditalienischen Hafenstadt in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge mitgerissen. Experten vermuten, dass der Einsturz durch den Riss eines Tragseils verursacht worden sein könnte.

Der Samstag wurde zum nationalen Trauertag erklärt. Um 11.30 Uhr soll eine Trauerfeier für die Opfer beginnen. Medienberichten zufolge wollen einige der Angehörigen aus Verärgerung über die Regierung der Feier fern bleiben. (sda/afp/dpa)

