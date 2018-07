Die 15 schlimmsten Hotels der Welt, die du nicht buchen solltest



Wenn du diese 15 grauenhaften Hotels siehst, willst du nie mehr Ferien buchen



dominique zeier

Die Ferien stehen kurz bevor, der Flug ist gebucht und die Koffer sind gepackt. Der vollkommenen Entspannung steht also nichts mehr im Weg – bis du einen Fuss in eines dieser Hotels setzt. Sie alle sahen auf der Webseite so vielversprechend aus, in Realität sind sie aber der blanke Horror. Von Maden, Blutspuren und Toten.

Hotel Colosseum – Belgien

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel ist direkt am Strand gelegen und verfügt über einen eigenen Swimmingpool. Zudem ist es von angesagten Discos umgeben. Das belgische Nachtleben muss man also nicht lange suchen.

Warum du es nicht tun solltest:

Laut dem Bericht eines Reisenden auf Holidaycheck stellt sich bereits die Kommunikation als schwierig heraus. Spreche man weder Russisch noch Bulgarisch, könne man sich auch am Empfang des Hotels nur mit Händen und Füssen verständigen. Auch das Essen sei eine Enttäuschung gewesen: «13 von 14 Tagen Durchfall sprechen für sich». Dabei habe auch nicht geholfen, dass es überall schmutzig gewesen sei. Mit dieser Meinung scheint der Reisende nicht alleine zu sein, hat das Hotel im Durchschnitt doch ganze 2,2 von 6 Punkten auf der Webseite erhalten.

Namaskar – Indien

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Die Zimmer kosten pro Nacht rund zwölf Franken. Wer mit einem knappen Budget reist, könnte in diesem Hotel also ganz zufrieden sein.

Warum du es nicht tun solltest:

Der tiefe Preis zeigt sich sofort. Laut Bewertungen auf Tripadvisor seien die Zimmer winzig und meist schimmlig. Auch warmes Wasser gebe es keines, dafür umso mehr Kakerlaken. Da die Zimmer meist keine Fenster hätten, erinnerten sie stark an Gefängniszellen. Ein Reisender fasst zusammen: «Bringen Sie Ihre eigenen Laken.»

Boulevard Hotel Ocean Drive – Miami Beach (USA)

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Eine solch vielversprechende Neon-Beleuchtung an der Hotelfassade kann nur für Komfort und Spass stehen. Ausserdem verbringst du in Miami Beach wahrscheinlich sowieso die meiste Zeit ausserhalb des Hotels.

Warum du es nicht tun solltest:

Die Räumlichkeiten sind laut einer Tripadvisor-Nutzerin allesamt schmutzig. Als sie sich ins Bett legte, wurde sie von einem Glassplitter verletzt, der in den Laken versteckt war. Sie blutete so heftig, dass sogar ein Krankenwagen gerufen werden musste und die Polizei involviert wurde.

Whiteleaf Hotel – London

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel liegt an zentraler Lage in der europäischen Metropole London. Diese Destination ist im Augenblick besonders bei jungen, hippen Reisenden beliebt.

Warum du es nicht tun solltest:

Ein Gast berichtet, dass er nach einer Nacht in diesem Hotel auf einmal überall rote Flecken und Pickel am Körper hatte, die stark juckten. Als es ihm gelang, einen dieser Pickel aufzukratzen, fand er eine lebendige Made in der Wunde. In das Hotel ist er wohl nie mehr zurückgekehrt.

Crenshaw Inn Motel – Los Angeles (USA)

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Zwei-Sterne-Hotel verfügt über gratis Internetzugang und eine Klimaanlage. Dafür sind die Gäste besonders in den heissen Sommermonaten in Kalifornien dankbar.

Warum du es nicht tun solltest:

Laut den Bewertungen auf Tripadvisor sind die Wände des Hotels äusserst hellhörig. Mehr als ein Gast beklagt sich über streitende Gäste im Nebenraum, die ihnen den Schlaf raubten. In einem Fall musste sogar die Polizei einschreiten, wobei es mit der Nachtruhe endgültig vorbei war. Ein weiterer Gast schreibt sogar: «Man muss Angst um sein Leben haben, dort zu schlafen.» Die Gegend sei sehr unheimlich und gefährlich.

Hans Brinker Budget Hostel – Amsterdam

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Eigentlich gibt es nur einen Grund: Den Preis von 18 Pfund pro Zimmer pro Nacht. Ausserdem ist das Hotel geeignet für Menschen, die Ehrlichkeit schätzen, denn bereits auf seiner Webseite warnte das Hotel bis vor kurzer Zeit noch: «Gäste übernachten in diesem Hotel auf ihre eigene Gefahr. Das Hotel übernimmt keine Verantwortung im Falle einer Lebensmittelvergiftung, eines Nervenzusammenbruchs, einer tödlichen Krankheit, des Verlusts von Extremitäten, Verstrahlung, gewissen Krankheiten aus dem 18. Jahrhundert, der Pest, etc.» Das Hotel hat mittlerweile Kultstatus erreicht.

Warum du es nicht tun solltest:

Um auf Nummer sicher zu gehen.

Bluebird Hotel – Newcastle

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

bild: sickchirpse

Das Hotel befindet sich in einem schönen, alten Haus. Die Fassade ist äusserst imposant und erinnert an eine englische Burg.

Warum du es nicht tun solltest:

Ein Besucher fand Blut am Kopfende des Bettes. Ausserdem beklagte er sich über das unhöfliche Personal, kaputte Lampen und Fäkalien im Wasserkocher. Zudem seien die Zimmer so klein, dass sie eher an eine Gefängniszelle als an ein Hotelzimmer erinnerten.

Hotel Krone Limmatquai – Zürich

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel liegt zentral direkt am Limmatquai und ist laut seiner Webseite das günstigste Hotel im Stadtzentrum von Zürich. Die Altstadt und der See sind nur wenige Gehminuten entfernt.

Warum du es nicht tun solltest:

Unter den 69 Bewertungen auf Tripadvisor ist keine einzige aus der Kategorie «Ausgezeichnet» zu finden. Ein Nutzer beschreibt seinen Aufenthalt als «Griff ins Klo». Sein Zimmer sei dreckig gewesen und es habe nach Rauch und Urin gestunken. Ein anderer Gast behauptet sogar, des Nachts einen Toten gefunden zu haben.

Hotel Turist – Bosnien und Herzegowina

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Falls du die Einsamkeit suchst, scheint dieses Hotel perfekt für dich zu sein. Laut dem Bericht eines Gastes war das Hotel nämlich beinahe leer.

Warum du es nicht tun solltest:

Derselbe Gast berichtet, die Dusche vor dem ersten Gebrauch erst einmal kräftig gesäubert zu haben. Auch danach habe der Duschkopf nicht richtig funktioniert. Die Balkontüre habe sich ausserdem nicht schliessen lassen, da ein Kabel durch die Öffnung geführt worden sei. Daher sei es auch nicht möglich gewesen, die Wespen, die ein Nest vor dem Fenster des Zimmers angelegt hatten, draussen zu halten.

Balmoral House – Australien

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel verfügt über eine Küche, die auch von Gästen mitbenutzt werden kann. Ausserdem ist ein Aufenthalt vergleichsweise günstig.

Warum du es nicht tun solltest:

«Buchen Sie dieses Hotel nur, wenn sie wirklich keine andere Möglichkeit haben», schreibt ein Gast. Die einzigen Gäste, die dieses Hotel tatsächlich mögen, seien Drogensüchtige. Davon gebe es viele in dieser Unterkunft. Des Nachts sei ihm die Zahnbürste gestohlen worden.

Club Aqua Gumbet – Türkei

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel ist nur wenige Gehminuten vom Yachthafen und der Uferpromenade entfernt. Ausserdem gibt es einen hoteleigenen Swimmingpool.

Warum du es nicht tun solltest:

Den Bewertungen nach sind die Zimmer schmutzig und die Duschen schimmlig. Überall komme der Verputz von den Wänden. Ein Besucher berichtet, dass ihn eines Nachts gegen zwei Uhr ein Angestellter des Hotels durch seine offene Balkontüre beobachtet habe. Ob dieser nur geschaut oder einen Einbruch geplant habe, könne er nicht beurteilen.

World Hotel – New York

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Die einzige Beschreibung, die auf der Webseite von Tripadvisor in der «About»-Kategorie zu finden ist, besagt, dass gratis Internet im Hotel zur Verfügung gestellt wird.

Warum du es nicht tun solltest:

Die 232 «Schrecklich»-Bewertungen sprechen eigentlich für sich. Dazu kommen die unzähligen Fotos von Gästen, deren Körper über und über mit Insektenbissen übersät sind. Ein Gast fand zudem ein Bündel von Haaren in der Dusche, die während seines ganzen Aufenthalts nicht entfernt wurden.

Quality Inn – Maine (USA)

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Nebst einem Restaurant und gratis Internet bietet das Hotel auch gratis Parkplätze zur Benutzung an. Auch der hoteleigene Pool hat hauptsächlich gute Bewertungen erhalten.

Warum du es nicht tun solltest:

Gäste berichten, dass sich das Hotel in einer äusserst gefährlichen Gegend befinde. Ein Reisender beobachtete einen Überfall aus seinem Zimmerfenster heraus. Häufig komme es zu lauten Streitereien auf der Strasse. Ein weiterer Gast beklagt sich über die Sauberkeit. In einer Ecke seines Raumes habe er ein gebrauchtes Kondom gefunden.

Quest Inn Motel – Springfield (USA)

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel liegt nur zehn Minuten von Abraham Lincolns ehemaliger Wohnstätte und dessen Grab entfernt. Wer sich also für die Persönlichkeit interessiert, sollte die Gegend unbedingt besuchen.

Warum du es nicht tun solltest:

Ein Gast berichtet, Teile von Marihuana-Pflanzen in den Bettlaken gefunden zu haben. Ausserdem habe er einen benutzten Tampon in der Schublade einer Kommode entdeckt.

The Golden Beach Hotel – Blackpool

Warum du das Hotel vielleicht buchen würdest:

Das Hotel befindet sich in der englischen Touristenhochburg direkt am Meer ...

Warum du es nicht tun solltest:

Falls 700 «Schrecklich»-Bewertungen auf Tripadvisor noch nicht Grund genug sind, dieses Hotel zu meiden, genügt vielleicht diese Nachricht eines Gasts: «Ich gratuliere jedem, der es länger als zehn oder sogar 30 Minuten hier aushält. Wir hielten uns bereits im Korridor die Nasen zu, da es so sehr nach Dreck und Feuchtigkeit stank. Wir sind sofort zur Rezeption zurückgekehrt, um uns zu beklagen, dort hat man uns aber nur gesagt, dass wir in die reale Welt zurückkommen sollten. Vielleicht hatten die Fenster in unserem Zimmer ja Gitter, um die Gäste davon abzuhalten, zu fliehen.»

Du planst eine Reise? Diese 10 Pack-Stufen warten auf dich Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Bevor du in die Ferien gehst: Such dir bitte ein Hotel ohne diese Fails!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.