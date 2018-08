«Mamma Mia! Here We Go Again» übernimmt wieder die Spitze



Die Musikkomödie «Mamma Mia! Here We Go Again» hat in den Deutschschweizer Kinocharts wieder die Spitze übernommen. Der Agententhriller «Mission Impossible - Fallout» mit Tom Cruise landete damit auf Platz zwei.

Die beiden Filme liefern sich seit vier Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die letzten beiden Wochenenden hatte «Mission Impossible - Fallout» die Nase vorn, nun nach zwei Zweitplatzierungen wieder «Mamma Mia!». Die Unterschiede bei den verkauften Karten sind immer klein, jeweils rund 2000.

Rang 3 in der Deutschschweiz erreichte der neu gestartete Actionfilm «The Equalizer 2» mit Denzel Washington.

In der Westschweiz hielt «Mission Impossible - Fallout» die Spitze. Hier erreichte «Mamma Mia!» nur Platz 4, hinter «Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation» und «The Equalizer 2». Im Tessin schlug «The Med» die Konkurrenz: «Ant-Man And The Wasp» und «Ocean's 8». (sda)