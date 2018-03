US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlkampfeinmischung



US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlkampfeinmischung

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmasslichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Dies teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mit.

Die Strafmassnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen seien eine Antwort auf «böswillige russische Cyberaktivitäten», darunter die versuchte Intervention in US-Wahlen, sagte Mnuchin. Betroffen sind auch Regierungsvertreter und Oligarchen.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet die Einmischung. (sda/reu)

