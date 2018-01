Kein Ende der Sondierung in Deutschland in Sicht



Kein Ende der Sondierung in Deutschland in Sicht

Bei den Gesprächen für eine deutsche Regierung zwischen CDU, CSU und SPD zeichnete sich in der Nacht auch nach Ablauf des eigentlich letzten Sondierungstages kein Ende ab. Am frühen Freitag kamen in Berlin erneut die sechs Partei- und Fraktionsvorsitzenden zusammen.

Zahlreiche Themen sind nach Angaben aus Verhandlungskreisen zufolge weiter strittig. Dazu gehörten die Arbeitsmarktpolitik, Rente, Gesundheit und Wohnen wie auch Finanzen und das Thema Flüchtlinge.

Die drei Parteien hatten sich vorgenommen, bis Freitagmorgen Klarheit zu haben, ob sie genügend Gemeinsamkeiten für Koalitionsverhandlungen sehen. Vor allem in der SPD gibt es grosse Vorbehalte gegenüber einem erneuten Regierungsbündnis mit der Union. Vor Koalitionsverhandlungen müsste ein für den 21. Januar einberufener Parteitag grünes Licht geben. (sda/reu)

