Drei Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen auf der A1 bei Payerne VD

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn A1 in Payerne VD sind am Sonntagabend drei Personen leicht verletzt worden. In die Unfälle, die sich innert wenigen Minuten ereignet hatten, waren fünf Fahrzeuge involviert.

Zwei Personen wurden mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Ein 24-jähriger Autofahrer kollidierte gegen 19.15 Uhr auf der Fahrt von Payerne nach Avanches aus unbekannten Gründen mit dem Wagen eines 57-jährigen Mannes. Das gerammte Auto überschlug sich mehrmals und landete in einer Böschung. Das erste Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Fahrspuren liegen. Beide Fahrer wurden ins Spital gebracht.

Wegen der Kollision kam es zu einem weiteren Zusammenstoss. Eine 33-jährige Fahrerin bemerkte den stockenden Verkehr vor ihr zu spät und fuhr ins Auto eines 35-Jährigen. Dabei wurde die Frau ebenfalls leicht verletzt. Sie und ihre zwei Monate alte Tochter konsultierten einen Arzt.

Ein weiteres Auto, das auf Trümmer auf der Schnellstrasse auffuhr, musste ebenfalls repariert werden. Nach den Unfällen war auf der Autobahn eine Spur für zwei Stunden gesperrt, wie es in der Mitteilung heisst. (sda)

