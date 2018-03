Chalet in Bettmeralp VS fängt Feuer



Chalet in Bettmeralp VS fängt Feuer

Am Gründonnerstag ist in den frühen Morgenstunden in einem Chalet auf der Bettmeralp VS ein Brand ausgebrochen. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden hin, wie die Walliser Kantonspolizei später mitteilte. Aufgrund der Einsturzgefahr konnten die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Aletsch das Gebäude nicht betreten. Das Chalet war, gemäss ersten Ermittlungen, nicht bewohnt.

Während der Brand bekämpft wurde, mussten die Bewohner der umliegenden Häuser vorübergehend evakuiert werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.