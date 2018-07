Mindestens zehn Tote bei Anschlag auf Philippinen

EDA verlangt Aufklärung: 5 Fakten zum «IS»-Anschlag auf Schweizer in Tadschikistan

Bei einem Angriff auf Touristen in Tadschikistan sind am Sonntag ein Schweizer getötet und eine Schweizerin verletzt worden. Das bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag.

Bei dem Angriff wurden am Sonntag insgesamt mindestens vier Radfahrer getötet. Bei den weiteren Todesopfern handelt es sich um zwei Velofahrer aus den USA und einen Niederländer. Drei weitere Touristen wurden verletzt.

Die Touristen waren mit dem Fahrrad auf der bei Urlaubern beliebten Pamir-Route nahe der Grenze zu Afghanistan unterwegs. Ein Auto sei auf einer Landstrasse in die Gruppe mit Ausländern gerast, ein Velofahrer zusätzlich mit Messerstichen verletzt worden, teilte das …