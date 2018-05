Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o für «Killer»-Rolle im Gespräch



Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o für «Killer»-Rolle im Gespräch

Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o, derzeit im Marvel-Streifen «Black Panther» zu sehen, könnte bald als knallharte Killerin vor der Kamera stehen. Die aus Kenia stammende Schauspielerin verhandelt um die Hauptrolle im Remake des Action-Klassikers «The Killer».

Regie führt der chinesische Action-Spezialist John Woo («Mission Impossible 2»), der 1989 bereits das Original inszenierte. Damals schlug Hongkong-Star Chow Yun-Fat als Attentäter zu, nun soll eine Frau die Killer-Figur spielen, die in dem Spionagethriller eine junge, blinde Frau schützen muss.

Nyong'o gewann 2012 für ihre Nebenrolle in dem Drama «12 Years a Slave» einen Oscar. Die Dreharbeiten für «The Killer» sollen noch in diesem Jahr anlaufen. Gemäss «Deadline.com» sind Aufnahmen in Frankreich und Deutschland geplant. (sda/dpa)

