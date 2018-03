«Wind-Skulptur» am New Yorker Central Park aufgestellt



«Wind-Skulptur» am New Yorker Central Park aufgestellt

Am Central Park in New York ist eine eigens für den Standort geschaffene «Wind-Skulptur» des britisch-nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare aufgestellt worden.

Das sieben Meter hohe bunte Werk «Wind Scultpure (SG) I» war vom Public Art Fund in Auftrag gegeben worden, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in New York kümmert. Zur Einweihung am Mittwoch gab es ein dichtes Schneegestöber, am Donnerstag schmolz der Schnee dann langsam von der Skulptur herunter. Bis zum 14. Oktober soll die «Wind-Skulptur» am Südeingang des Central Park zu sehen sein. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.