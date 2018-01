Jäger erschiesst aus Versehen vier Schafe



Einem Jäger ist in einem Waldstück zwischen Affeltrangen und Thundorf im Kanton Thurgau ein ungewöhnlicher Fehler unterlaufen: Statt wie beabsichtigt Wildschweine zu erlegen, hat er aus Versehen vier Schafe getötet. Anschliessend zeigte er sich selbst an.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, wie der Sprecher der Kantonspolizei Thurgau Daniel Meili am Dienstag auf Anfrage sagte. Er bestätigte entsprechende Meldungen von «FM1 Today» und «St.Galler Tagblatt». Der Jäger habe noch in derselben Nacht die Polizei informiert.

Ob der Jagdfehler aus strafrechtlicher Sicht Folgen haben wird, müsse noch abgeklärt werden, sagte Meili weiter. (sda)

