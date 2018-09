66-jähriger Wanderer stürzt am Stanserhorn tödlich ab



Ein 66-jähriger Wanderer ist am Samstagnachmittag am Stanserhorn tödlich verunfallt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er 250 Meter in die Tiefe. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der Mann war in einer 15-köpfigen Gruppe auf der Südseite des Stanserhorns unterwegs, als er im Gebiet «Ober Chneu» der Gemeinde Dallenwil NW aus noch unbekannten Gründen den Wanderweg verliess. In der Folge rutschte er 250 Meter über steiles Gelände ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.

Trotz umgehend ausgelöster Suchaktion konnten die Mitglieder der Alpinen Rettung Schweiz den Mann nur noch tot bergen. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 66-Jährigen aus dem grenznahen Ausland, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. (sda)

