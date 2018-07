13 Tote nach Unfall auf Autobahn in Mexiko



13 Tote nach Unfall auf Autobahn in Mexiko

In Mexiko haben bei einem Unfall auf einer Autobahn 13 Menschen ihr Leben verloren. Neun Männer und drei Frauen seien noch am Unglücksort gestorben, eine weiterer Mann sei in einem Spital seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher des Bundesstaats México.

Der Unfall ereignete sich am Freitag bei Ecatepec in der Nähe der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Zu dem Unfall war es gemäss dem Sprecher gekommen, als ein Kleintransporter des öffentlichen Nahverkehrs auf einen Lastwagen auffuhr. Bilder zeigen schwere Schäden an der Vorderseite des Kleintransporters.

Die Autobahn zwischen Mexiko-Stadt und Pachuca ist eine der am dichtesten befahrenen Strecken Mexikos. Viele Pendler nutzen sie, um täglich nach Mexiko-Stadt zur Arbeit zu fahren. (sda/afp)