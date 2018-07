Autodiebin setzte in Amriswil Fahrzeug in Brand



Autodiebin setzte in Amriswil Fahrzeug in Brand

In Amriswil TG ist in der Nacht auf Mittwoch ein Auto in Brand geraten. Eine 35-jährige Frau hatte versucht, das Fahrzeug zu stehlen und wollte es dafür kurzschliessen. Kurz darauf brannte es im Motorraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe die 35-jährige Schweizerin kurz vor Mitternacht an der Sportplatzstrasse ein Auto entwenden wollen, teilte die Thurgauer Polizei am Mittwoch mit.

Sie versuchte das Auto kurzzuschliessen und es so zu starten. Kurz darauf stand der Motorraum in Flammen. Als Ursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Das brennende Auto musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Ein Atemlufttest ergab bei der Frau Werte von rund 0.5 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.