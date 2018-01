Internationales Heissluftballonfestival feiert 40. Geburtstag



In Château d'Oex (VD) ist am Samstag die 40. Auflage des internationalen Heissluftballonfestivals eröffnet worden. Rund 60 Piloten aus 15 Ländern werden an den diversen Wettbewerben bis 4. Februar erwartet.

Zunächst hatte noch Nebel den Start der Heissluftballons verzögert. Ab 11.30 Uhr konnte dann jedoch das Festival mit zweistündiger Verspätung bei Sonnenschein und unter blauem Himmel starten.

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Beginn der Jubiläumsausgabe», sagte Frédéric Delachaux, Präsident des Festivals, auf Anfrage. Ehrengast am diesjährigen Festival ist das Winzerfest 2019. Eine Vertretung des Festes konnte als Zeichen der Freundschaft einen Etivaz-Käse in Empfang nehmen.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Wettbewerbe, darunter ein Langdistanzrennen, aber auch Lichtspektakel wie die Night Glow, Animationen für die Kinder und weiteres. (sda)

