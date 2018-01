Ja, das ist eine Girlband: Kim will Moranbong an die Olympischen Spiele schicken



Bild: AP/AP

Ja, das ist eine Girlband: Kim will Moranbong an die Olympischen Spiele schicken

In Nordkorea sind sie Stars: die Girlband Moranbong. Diktator Kim Jong Un will die Frauen bei Olympia auftreten lassen, Verhandlungen mit dem Süden beginnen in Kürze.

Ein Artikel von

Zuletzt hat Seoul ein gemeinsames Einlaufen der nord- und der südkoreanischen Delegation ins Stadion bei der Eröffnungszeremonie sowie ein gemeinsames Frauen-Hockeyteam vorgeschlagen – jetzt wollen Vertreter Nord- und Südkoreas auch über einen möglichen Auftritt der nordkoreanischen Girlband Moranbong bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang beraten.

Das Treffen von vier Vertretern beider Seiten werde am Montag in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone an der gemeinsamen Grenze stattfinden, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium mit.

Die Gruppe Moranbong steht seit 2012 auf der Bühne, 2015 spielte sie ihr erstes Konzert im Ausland. Die jungen Frauen werden dem Vernehmen nach von Machthaber Kim Jong Un persönlich für die Mitwirkung in der Band ausgewählt. Die auch in Uniformen auftretende Gruppe bietet eine Mischung aus patriotischen Gesängen, westlichen Hits und Filmmusiktiteln.

Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang statt. Durch die Teilnahme Nordkoreas könnten sich die beiden koreanischen Staaten näher kommen.

Die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten koreanischen Halbinsel waren in den vergangenen Monaten stärker geworden. Grund dafür waren unter anderem mehrere Raketentests und der bislang gewaltigste Atomtest Pjöngjangs sowie ein verbaler Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber.

Jetzt auf

Zuletzt hatte Trump sein Verhältnis zu Kim aber unerwartet wieder als gut bezeichnet. (eth/afp)

31s Trumps Handschlag Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Wie die Armee im Kalten Krieg: Die SRG ist die «heilige Kuh» von Mitte-links Warum es keine gute Idee ist, Oprah Winfrey zur US-Präsidentin zu machen Du hast bestimmt keine Vorurteile, oder? Bist du sicher? Hier findest du es heraus 21 skurrile Dinge, die du so nur in Dubai zu sehen kriegst Reden wir nicht von Sex, sondern von Geld. Ist es Zeit für einen #MeToo-Strategiewechsel? Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit diesen Tipps bist du safe Sony präsentiert neuen Hunde-Roboter 😍 ++ Good News für Windows-, Mac- und Linux-User Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück Wer auch immer die 157 Millionen bei Euromillions gewonnen hat – er möge sie abholen Vom Schuldenberg zum Millionär – Die unglaubliche Geschichte eines Zürcher Bitcoin-Zockers Nichts für Angsthasen – das sind die 11 krassesten Brücken der Welt 8 Anzeichen, dass deine Katze insgeheim ein Weltstar ist Die schlimmsten Tech- und Internet-Flops, die uns so richtig genervt haben Die grosse Game-Vorschau: Auf diese 40 Spiele dürfen wir uns 2018 freuen Das sind die allerersten Facebook-Nutzer – und die Nummer 1 ist nicht Zuckerberg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!