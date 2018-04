Heli-Fahndung im aargauischen Fricktal: Kriminaltourist geschnappt



Bei einer Grossfahndung in der Nacht auf Donnerstag hat die Aargauer Polizei in Eiken im Fricktal einen mutmasslichen Kriminaltouristen festgenommen. Zwei weitere Männer sind auf der Flucht. Zum Einsatz kam auch ein Polizei-Helikopter.

Beim kurz nach 7 Uhr Festgenommenen handelt es sich um einen 37-jährigen Kosovaren ohne Wohnsitz in der Schweiz, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Er sei mit einer Einreisesperre belegt und im Fahndungsregister ausgeschrieben.

Die Suche nach zwei Komplizen blieb ohne Erfolg und wurde am Vormittag eingestellt. Die drei Männer waren in Etzgen in ein Restaurant und in eine Bar eingebrochen. Sie entwendeten Zigaretten und einen Fernseher.

Die drei Männer waren einer Spaziergängerin aufgefallen, die um 4 Uhr mit einem Hund unterwegs war. Die Frau alarmierte die Polizei. Eine Patrouille der Schweizer Grenzwacht entdeckte das Auto der Männer. Der Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen und flüchtete.

Hund spürt Flüchtigen im Wald auf

Er überfuhr eine zuvor eingerichtete Nagelsperre. Die Polizei fand das Auto mit platten Reifen auf einer Waldstrasse. Die Männer waren in den Wald gerannt.

Um das grössere Waldgebiet umstellen zu können, löste die Polizei eine Grossfahndung aus. Zum Einsatz kamen auch mehrere Polizeihunde. Um die Fahndung aus der Luft zu unterstützen, wurde zudem ein Polizei-Helikopter angefordert.

Ein Verdächtiger wurde am Waldrand gesichtet. Dieser verschwand sofort im Wald. Ein Polizeihund wurde auf die Fährte des Mannes angesetzt.

Direkt darüber schwebte der Helikopter, dessen Besatzung dann eine Person ausmachen konnte, die sich unweit des Suchtrupps im Wald versteckte. Der Polizeihund mit den Namen «Maro du Boidamont» stellte den Mann. Dieser liess sich widerstandslos festnehmen. (sda)

