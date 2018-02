Trump empfängt Macron am 24. April im Weissen Haus



US-Präsident Donald Trump empfängt am 24. April den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Weissen Haus. Der Besuch werde dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Frankreich zu fördern.

Dies teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Montag in Washington mit. Die Zusammenarbeit werde in wirtschaftlichen und diplomatischen Fragen gestärkt sowie die «Freundschaft zwischen den beiden» Staatschefs vertieft, führte die Sprecherin weiter aus.

Es handelt sich um den ersten offiziellen Staatsbesuch in Washington seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Das Protokoll sieht in diesen Fällen eine offizielle Zeremonie und ein Abendessen vor. Diplomatenangaben zufolge könnte Macron auch nach New Orleans reisen. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen.

Andere Meinungen unter Freunden

Trump und Macron sind sich bereits mehrfach begegnet. Trotz zahlreicher Meinungsverschiedenheiten - vor allem beim Thema Klimaschutz - haben sie ein gutes Verhältnis. Macron hatte die Entscheidung Trumps, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, öffentlich bedauert und die Hoffnung geäussert, dass sein «Freund» Trump seine Meinung ändern werde.

Im Juli hatte Macron Trump den roten Teppich in Paris ausgerollt: Er lud ihn zur Militärparade am 14. Juli auf den Champs-Elysées und zu einem Essen mitsamt Ehefrauen im Eiffelturm ein. Trump zeigte sich vor allem von der Parade beeindruckt und äusserte kürzlich den Wunsch nach einer eigenen Militärparade in Washington. (sda/afp)

