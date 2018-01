Elton John kündigt letzte Welttournee an



Popstar Elton John hat eine letzte Welttournee angekündigt. «Ich werde nicht mehr auf Tour gehen, abgesehen von einer letzten Tour. Das wird eine Welttournee ab September sein und das letzte Mal, dass ich auf Tour gehe», sagte der Brite am Mittwoch in New York.

Er werde weiter «kreativ sein», aber Priorität hätten nun sein Ehemann und seine beiden Kinder, sagte der 70-Jährige. Elton John ist seit etwa einem halben Jahrhundert im Musikgeschäft erfolgreich und hat mehr als 250 Millionen Alben verkauft. Viele seiner Hits wie «Candle In The Wind» sind längst Klassiker.

Im vergangenen Jahr hatte sich der als Reginald Kenneth Dwight in einem feinen Londoner Vorort geborene Musiker während einer Südamerika-Tournee eine lebensgefährliche bakterielle Infektion zugezogen. Nach dem Rückflug musste er sofort auf die Intensivstation eines Spitals gebracht werden. Einige Konzerte wurden abgesagt.

Seit 1993 ist Elton John mit seinem heutigen Ehemann David Furnish zusammen. Sie heirateten 2014 - am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Grossbritannien möglich wurden - und leben heute mit zwei Söhnen von Leihmüttern in Los Angeles. (sda/dpa)

