Filmregisseur Ottokar Runze mit 93 Jahren gestorben

Der Filmregisseur und Produzent Ottokar Runze ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren am Samstag im Kreis seiner Familie in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern), wie ein Sprecher seiner Familie am Montag mitteilte.

Runze hatte mit Filmen wie «Der Lord von Barmbeck» und «Im Namen des Volkes» unter anderem zwei Deutsche Filmpreise und einen Silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen. (sda/dpa)

Yanik Freudiger, 23.2.2017

