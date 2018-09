10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast

10 Kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben ein wenig im Griff hast



Es kann hart sein, das Leben, diese Zicke. Demnach ist es nicht allzu abwegig, dass einem teils das Gefühl überkommt, das Leben nicht im Griff zu haben. Die folgenden 10 kleinen Dinge beweisen, dass dies womöglich nur Einbildung ist.

Keine Zahnpasta mehr, aber Ersatz bereits eingekauft

Es zeugt schlicht von Reife und Weitsicht, wenn regelmässig und zuverlässig an alltägliche Gebrauchsgegenstände gedacht wird.

Live-Bilder von dir, wie du durchs Leben gleitest gif: giphy

Eventuell muss hier doch noch die eine Linie gezogen werden: Ein Zahnpasta-Multi-Mega-Pack zählt nicht, suggeriert dafür aber einen ausgeprägten Sparsinn.

Besser als nichts! gif: youtube

Die Steuererklärung ohne Fristerstreckung rechtzeitig abgegeben

Für viele ein unglaublicher Akt. Auch wenn mittlerweile digitalisiert und entschlackt, spornt die Steuererklärung immer noch zuverlässig verkappte Meisterinnen und Meister der Prokrastination zu Höchstleistungen an. Dich nicht? Dann haben wir hier ...

... ein Bild von dir als Baby. Wahrscheinlich, nachdem du deinen Eltern die Steuererklärung erklärt hast. Bild: imgur

Wissen, was am übernächsten Wochenende los ist

Es ist eine Sache, das Wochenprogramm einigermassen zuverlässig im Kopf zu haben (oder regelmässig den Kalender zu updaten und zu kontrollieren). Eine weitere Sache ist es, das anschliessende Wochenendprogramm präsent zu haben. Wahrlich meisterlich im Leben unterwegs ist jedoch der- oder diejenige, der/die bereits das übernächste Wochenende im Kopf hat.

Live-Bilder von dir, wie du durch die Wochen kommst gif: giphy

Zuverlässig Grüsse an andere ausrichten, die dir aufgetragen wurden

Das Schlüsselwort ist «zuverlässig». Jeder und jede hat mal einen Gruss zuhause oder sonstwo ausgerichtet. Dies jedoch zuverlässig, sprich bei der jeweils nächsten Gelegenheit, zu tun, ist Beweis für ein Leben, das nicht komplett aus den Fugen geraten ist.

Gut Bild: shutterstock / watson

Weniger gut bild: shutterstock / watson

Die Karton-Abfuhr fünf Mal hintereinander nicht verpassen

Hand aufs Herz. Wirklich? Wer schafft sowas? Vermutlich jemand, der auch das schafft ...

... Live-Bilder von deinem ersten Versuch: gif: youtube

Nicht mehr als einen Leergut-Sack im Haushalt haben

Okay, angenommen das Leergut wird bereits in der haushältlichen Zwischenlagerung in PET, Alu und Glas getrennt: drei Säcke. Des Pudels Kern ist hier der Füllstand der Taschen. Eine, respektive drei nicht überfüllte Leergut-Taschen und nicht mehr? Hoppla.

Die fünf Füllstände Bild: watson

Dinge wie diese besitzen

Es gibt materielle Dinge, die darauf hinweisen, dass Menschen ein Leben im Griff haben. Offensichtlichere und weniger offensichtliche. Hier einige Auszüge:

Ein Bügeleisen, idealerweise mit Bügelbrett Bild: Pixabay

Einen Wärmesack für Kartoffeln, gerne auch beim Raclette eingesetzt Bild: glarussell

Einen kompletten, aufgeräumten Werkzeugkoffer bild: shutterstock

Einen Magazin-Halter irgendeiner Art. Und zwar neben der Toilette. Bild: feelgift

Einen Brieföffner bild: pixabay

Mindestens zweimal die Woche bewusst und aufmerksam die «Tagesschau» schauen

Jaja, das Tagesgeschehen. Wenn es möglich ist, regelmässig Zeit freizuschaufeln, um zu erfahren, was auf der Welt so abgeht, ist das eine löbliche Sache. Und ist Beweis für mehr oder minder geregelte Wochenabläufe.

Live-Bilder aus dem SRF-Studio, wenn du als Zuschauer fehlst: gif: youtube / srf

Eine Haushaltsapotheke haben

Auf keinen Fall soll dies heissen, dass jeder Mensch Medikamente nehmen soll. Dennoch schadet es nicht, über einen Notfall-Grundstock zu verfügen. Vor allem aber bedeutet dies, dass auch Notfälle in Betracht gezogen werden. Vorbildlich.

Grundstock einer Haushaltsapotheke: bILD: WATSON

Den Wetterbericht kennen

Ob der Wetterbericht nun stimmt oder nicht, ist hier nicht von Belangen. Ebenfalls ist es von Nichtigkeit, ob die Meteorologie als Thema generell als interessant oder uninteressant wahrgenommen wird. Es geht lediglich darum, eine ungefähre Ahnung davon zu haben, wie das Wetter morgen aussehen könnte.

Bild: shutterstock / watson

Kannst du alles abhaken, sagst du? Ist doch logisch, meinst du? Dann trinkst du dein Bier wahrscheinlich so:

gif: youtube

