Fahrzeug brennt in Schaffhausen vollkommen aus



Am hellerlichten Tag ist in Schaffhausen ein Fahrzeug abgebrannt. Dabei sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Sonntag in einem Communiqué mitteilte.

Die Einsatzkräfte haben laut den Angaben zudem verhindert, dass sich das Feuer auf den angrenzenden Wald ausbreitet. Brandursache sei aller Wahrscheinlichkeit nach ein technischer Defekt.

Beim Einsatz standen die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen, die Schaffhauser Polizei sowie das Tiefbauamt Schaffhausen im Einsatz. (sda)

