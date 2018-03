BBC: Spuren von Nervengift in Restaurant nach Anschlag auf Ex-Spion



Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben Ermittler nach Informationen der BBC die Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Das Lokal werde derzeit untersucht.

Dies berichtete der britische Sender in der Nacht zum Sonntag. Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Yulia sollen dort am vergangenen Wochenende nur wenige Stunden vor ihrem Zusammenbruch auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury gegessen haben.

Die Ermittler gingen jedoch nicht davon aus, dass sich andere Restaurantbesucher in Gefahr befänden. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass andere Gäste mit dem Nervengift in Zusammenhang stünden, hiess es.

Der Ex-Spion Skripal und seine Tochter waren am vergangenen Sonntag mit Vergiftungserscheinungen in Salisbury aufgefunden worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit Nervengift. Die beiden befanden sich nach Angaben von Innenministerin Amber Rudd am Samstag weiterhin in einem kritischen Zustand. Ein ebenfalls verletzter Polizist ist demnach «schwer krank», aber ansprechbar. (sda/dpa)

