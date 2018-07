16 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst!



Bis jetzt!

Natalia widla

Stehpinkelhilfe für die moderne Frau

Was? Mithilfe des GO Girl können Frauen jetzt auch ins Urinal, an die Hauswand oder aus dem Autofenster pinkeln. Ganz einfach und ohne mühsames «In-die-Hocke-Gehen»! Soll übrigens besonders praktisch für Festivals sein ...



Wie viel? ca. 10 Dollar



Wo? hier

Kuschelmatratze

Was? Dank dieser innovativen Matratze mit den weichen, lamellenartigen Einschnitten wird endloses Kuscheln endlich Wirklichkeit – und zwar ganz ohne steife oder eingeschlafene Gliedmassen (höhö) und ausgerenkte Schultern!



Wie viel? Ab 1300 Dollar aufwärts, je nach Modell



Wo? hier



Handwärmer für die Tastatur bild: digitaltrends

Was? Eine Wärmelampe mit Infrarot-Technologie, welche die Finger bei stundenlangen Game- oder Arbeitsexzessen kuschelig warm hält – ganze ohne Verbrennungsgefahr!



Wie viel? Vorbestellung für 99 Dollar



Wo? hier



Endlos-Ecken-Browniebackform bild: pr

Was? Eine Browniebackform, die dank Schlangenmuster den maximalen Brownie-Knuspergenuss mit der grösstmöglichen Zahl von Ecken ermöglicht. AH-FUCKING-MAZING!



Wie viel? Rund 35 Dollar kostet das gute Stück

Wo? Hier

Getränkehalter für die Toilettenpapierrolle («Für sie und ihn!»)

Was? Der Name sagt eigentlich schon alles ...



Wie viel? Rund 21 Franken



Wo? hier

Pizza-Topping-Separierer bild: pr

Was? Die perfekte Lösung, wenn sich Veganer, Pescetarier und Super-Carnivore dieselbe Pizza teilen möchten! Der praktische Trennrahmen hält die Toppings voneinander fern und trägt so zu einem harmonischeren Speiseklima bei!



Wie viel? Rund 23 Dollar und kostenloser Versand



Wo? hier

Hemdhalter-Strapsen für den modernen Mann bild: pr

Was? Nie wieder schlampig in die Hosen gesteckte Hemden, nie wieder peinliche Bauchblitzer beim Teammeeting dank diesen innovativen Hemdenfixierstrapsen!



Wie viel? Einfaches Set ab 38 Dollar

Wo? hier

Bett-Ventilator

Was? Unter der Decke ist es viel zu heiss, doch ohne Decke kommt dich das Unterbettmonster holen? Der Bett-Ventilator ist die perfekte Lösung für dich! Bleibe vollständig zugedeckt, aber dennoch angenehm temperiert und das ganz ohne die Gefahr, ein Bein zu verlieren!



Wie viel? Temporär leider ausverkauft

Wo? hier

Lese-Fingerring

Was? Dieser Ring hält die Buchseiten ganz ohne Krampf perfekt offen und ermöglicht so ein entspannteres Lesevergnügen!



Wie viel? Rund 5 Dollar

Wo? hier

Erdbeeraushöhler bild: pr

Was? Erdbeeraushöhler und Stielentferner. Nicht mehr und nicht weniger.



Wie viel? Mit nur 8 Dollar ein wahres Schnäppchen

Wo? hier

Bäuchlingsbräunungsliege

Was? Dank dieser Liege kriegst du endlich den perfekten Tan – ohne Nackenstarre!



Wie viel? 62.80 Dollar und gratis Versand

Wo? hier

Furz-Neutralisierungseinlagen bild: pr

Was? Eben, das.



Wie viel? 13 Dollar



Wo? hier

(oder auf: www.ichhabediekontrolleübermeinlebenverloren.ch)

Corn-Kerneler bild:pr

Was? Dank dieser praktischen Apparatur mit integriertem Auffangbecken geht das Maiskornschälen unglaublich schnell und effizient von der Hand!



Wie viel? Knapp 3 Dollar



Wo? hier

Weener Kleener Seife

Was? Das Produkt, auf das die ganze Welt gewartet hat – und zwar in Einheitsgrösse!



Wie viel? Rund 10 Dollar

Wo? hier

Zwischenfrage!!! Welches Produkt braucht diese Dame wohl dringend? Video: YouTube/TLC

Das hier:

Katzenbürste-Schleckaufsatz

Was? Wie pflegt Mama Katze ihre Jungen? Na eben so?! Oder bist du etwa ein schlechtes Herrchen/Frauchen?!



Wie viel? 25 Dollar

Wo? hier

Chipstüten-Wiederverschliesser

Was? Der Plastiktüten-Versiegler hält deine Chips frisch und die Laune oben!



Wie viel? 12 Dollar



Wo? hier

Hier unser Test zur Katzenzunge für Menschen. Video: watson/Angelina Graf

Warum zum Henker haben diese 23 Erfindungen die Welt nicht im Sturm erobert?

