Uno-Vollversammlung: USA sollen Jerusalem-Entscheidung zurücknehmen

Die US-Regierung soll nach einem Beschluss der Uno-Vollversammlung die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt zurücknehmen. Die entsprechende nichtbindende Resolution wurde am Donnerstag in New York mehrheitlich angenommen. (sda/reu)

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

