Hoher Sachschaden bei Brand in Bergrestaurant bei Zermatt VS

Beim Brand im Bergrestaurant Stafelalp in Zermatt VS auf 2200 Meter über Meer ist am Freitagabend grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr Zermatt und ein Helikopter der Air-Zermatt hätten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Die Brandursache ist nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (sda)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

