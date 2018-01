Jürg Stahl und Andrea Gmür gewinnen Parlamentarier-Skirennen



Auch Nationalräte wissen, was sie der Schweiz als Skination schuldig sind. Jürg Stahl (SVP/ZH) und Andrea Gmür (CVP/LU) haben am Samstag das 62. schweizerisch-britische Parlamentarier-Skirennen in Davos gewonnen.

Stahl fuhr in 52.94 Sekunden ins Ziel und sicherte sich damit zum vierten Mal in Folge den Sieg bei den Männern, wie die Medienstelle des Anlasses mitteilte. Andrea Gmür als schnellste Frau brauchte 59.35 Sekunden.

Der erste britische Abgeordnete auf der Rangliste ist Henry Smith auf Platz acht. Insgesamt nahmen 22 Parlamentarierinnen und Parlamentarier am als Riesenslalom ausgetragenen Rennen auf Parsenn teil.

Wiederum wurde auf die Startnummer eins verzichtet. Dies geschah im Gedenken an den 2014 verstorbenen Glarner SVP-Ständerat This Jenni. Er war der Seriensieger früherer Jahre.

Der Riesenslalom bildet den Höhepunkt der schweizerisch-britischen Parlamentarier-Skiwoche. Im Zentrum des Anlasses stehen jeweils die Kontaktpflege und politische Diskussionen - aktuell über den Brexit. Das Rennen geht auf einen Parlamentarier-Treffen 1956 in einem Davoser Hotel zurück. Spontan massen sich damals die beiden Nationen im Skifahren. Ein Jahr später fand das erste organisierte Rennen statt. (sda)