Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin gestorben

Die US-Schriftstellerin Ursula K. Le Guin ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren in ihrem Hause in Portland im Bundesstaat Oregon an der Westküste der USA, wie die «New York Times» am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf ihren Sohn Theo Downes-Le Guin berichtete.

Die Science-Fiction- und Fantasy-Autorin sei bereits am Montag gestorben. Sie habe seit einigen Monaten gesundheitliche Probleme gehabt.

Lange vor Harry Potter liess sie schon einen Zauberlehrling gegen das Böse kämpfen. Sie erschuf eigene Welten, verfasste mehr als 20 Romane, darunter «Die linke Hand der Dunkelheit» und «Planet der Habenichtse». Ursula K. Le Guin zählte zu den Grossen unter den Fantasy- und Science-Fiction-Autoren.

Die Details für eine Zauberschule, wie J. K. Rowling sie mit ihren «Harry Potter»-Romanen berühmt machte, hatte Le Guin in ihrer «Erdsee»-Saga schon ausgearbeitet, als die Hogwarts-Autorin ein kleines Mädchen war. Vielleicht waren die Leser damals einfach noch nicht bereit für so eine Welt, die heute Millionen Fans gepackt und Rowling zur ersten Milliardärs-Autorin gemacht hat. (sda/dpa)

Zeno Hirt, 25.6.2017

