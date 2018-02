International

6,4 auf der Richterskala: Erdbeben erschüttert Ostküste Taiwans



Bei einem starken Erdbeben in Taiwan ist ein Hotel eingestürzt. Dies teilte die Regierung in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit. Nähere Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.

screenshot: earthquake.usgs.gov

Ein starkes Erdbeben hat in Taiwan die Menschen aus dem Schlaf gerissen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,4 und ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit) am Dienstag, wie die US-Erdbebenwarte USGS meldete.

#BREAKING Taiwan hotel collapses after 6.4-magnitude earthquake: govt — AFP news agency (@AFP) 6. Februar 2018

Ersten Berichten zufolge wurden in Hualian, einer Stadt in der Nähe des Erdbeben-Zentrums, Gebäude beschädigt. Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von weniger als zehn Kilometern, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hualian. Bereits in den vergangenen Tagen hatte in der Region wiederholt die Erde gebebt. (sda/dpa)

Weitere Informationen folgen.

