Mindestens vier Tote bei Schiesserei in Bank in Cincinnati



Mindestens vier Tote bei Schiesserei in Bank in Cincinnati

Bei einer Schiesserei in einer Bank in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Angreifer, sagte Cincinnatis Polizeichef Eliot Isaac am Donnerstag. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Der Angreifer war nach Polizeiangaben am Morgen über den Liefereingang in das Gebäude der Fifth Third Bank eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet.

Polizisten lieferten sich in der Eingangshalle des Bankgebäudes einen Schusswechsel mit dem Mann und töteten ihn. Angaben zur Identität und zu einem möglichen Motiv des Angreifers machte die Polizei nicht.

Sicherheitskräfte sperrten mit einem Grossaufgebot einen Teil der Innenstadt von Cincinnati ab. Mehrere Krankenwagen eilten zum Tatort. (sda/afp/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.