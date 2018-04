Anti-Regierungsproteste nach Journalistenmord in der Slowakei



Fast zwei Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten in der Slowakei haben erneut Zehntausende gegen die Regierung protestiert. Mehr als 30'000 Menschen forderten in der Hauptstadt Bratislava die lückenlose Aufklärung der Bluttat.

Das berichtete das Nachrichtenportal Dennikn.sk am Sonntag. Proteste gab es auch in der ostslowakischen Stadt Hummene. Die Demonstranten verlangten ausserdem die Absetzung von Polizeichef Tibor Gaspar.

Der Doppelmord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova von Ende Februar ist bisher nicht aufgeklärt. Die beiden 27-Jährigen waren nach Polizeiangaben im Stil einer Hinrichtung erschossen worden. Der ermordete Kuciak hatte Kontakte von Regierungsmitarbeitern zur italienischen Mafia und anderen zwielichtigen Geschäftsleuten untersucht.

Die Protestorganisatoren kritisierten, die im März erfolgten Rücktritte von Langzeit-Regierungschef Robert Fico und Innenminister Robert Kalinak hätten das Vertrauen der Slowaken in die Regierung nicht wiederhergestellt. Die Regierung des Sozialdemokraten Peter Pellegrini habe fast alle Minister von Ficos bisheriger Dreiparteienregierung übernommen, bemängelten sie. (sda/dpa)

