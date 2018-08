Geschäftsgebäude beim Zürcher Hauptbahnhof steht in Flammen



Geschäftsgebäude beim Zürcher Hauptbahnhof steht in Flammen

Neben dem Zürcher Hauptbahnhof ist am frühen Samstagmorgen ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Die Rettungskräfte stehen laut Angaben der Polizei im Grosseinsatz. In der Stadt waren Explosionen zu hören.

Bei dem Ereignis handle es sich um einen Grossbrand, sagte ein Mitarbeiter der Stadtzürcher Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zum genauen Ausmass sowie zu möglichen Verletzten konnte er keine Angaben machen. Die Polizei sperrte das Gebiet am Bahnhofplatz grossräumig ab.

Nach Angaben von Schutz & Rettung Zürich stehen Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Eine Mitarbeiterin von Keystone-SDA berichtete von zwei deutlich hörbaren Explosionen in der Stadt. Diese ereigneten sich gegen 2.30 Uhr.

Auf Fotos von Augenzeugen, die in mehreren Online-Medien veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Meterhohe Flammen aus dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes in den Nachthimmel schlagen. (sda)

