Realos Habeck und Baerbock neue Doppelspitze der deutschen Grünen



Realos Habeck und Baerbock neue Doppelspitze der deutschen Grünen

Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die neuen Vorsitzenden der deutschen Grünen. Der schleswig-holsteinische Umweltminister erhielt am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hannover 81.3 Prozent der Stimmen, die Bundestagsabgeordnete 64.45 Prozent.

Beide gehören zum pragmatischen Realo-Flügel der Partei. Damit brachen die deutschen Grünen mit ihrem Prinzip, eine Doppelspitze mit Vertretern des Realo- und des linken Flügels zu besetzen.

Habeck nahm die Wahl mit den Worten an:: «Was ich geworden bin, bin ich durch Euch geworden, lasst mich ein bisschen davon an Euch zurückgeben.»

Am Freitagabend hatte die Partei Habeck zuliebe ihre Satzung geändert, so dass er acht Monate lang sowohl Parteichef als auch Minister sein kann. Die Ämtertrennung gehört zu den Grundprinzipien der Grünen. Habeck hatte seine Bedingung für die Kandidatur damit erklärt, dass er sein Ministeramt geordnet übergeben will.

Vor seiner Wahl hatte Habeck an die Grünen appelliert, die auseinanderdriftende Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Liberalität, Freiheit und Gerechtigkeit müssten sich in Zukunft finden, sagte er. «Der Anfang ist immer die Gegenwart. Es ist immer unsere Zeit. Machen wir sie zu unserer Zeit.»

Annalena Baerbock hatte sich zuvor gegen die niedersächsische Fraktionsvorsitzende Anja Piel durchgesetzt. «Ich werde mein Bestes geben», sagte sie. Die Klimaschutz-Expertin war unter anderem vom scheidenden Parteichef Cem Özdemir und von Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unterstützt worden.

Baerbock war wie Habeck an den schwarz-gelb-grünen «Jamaika»-Sondierungen von CDU/CSU, FDP und Grünen beteiligt, dort hatte sie sich für die Grünen um das Thema Europa gekümmert. Die Mutter von zwei kleinen Kindern war unter anderem mit dem Ziel angetreten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.