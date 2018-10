Allianz baut 150 Arbeitsplätze in der Schweiz ab



In den kommenden drei Jahren will die Schweizer Tochter des deutschen Versicherungsriesen Allianz 150 Stellen abbauen. Allianz Suisse bestätigte am Donnerstag auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Finanzportals «Inside Paradeplatz». (sda/awp)

25.6.2017

