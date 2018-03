Schweizer Filme 2017 beliebt wie seit Rekordjahr 2006 nicht mehr



6.6 % Marktanteil erreichten 2017 Schweizer Filme in den heimischen Kinos - dank «Die göttliche Ordnung». Seit dem Rekordjahr 2006, als «Die Herbstzeitlosen» und «Grounding» für einen Marktanteil von 9.6 Prozent sorgten, waren Schweizer Filme nicht mehr so beliebt.

Petra Volpes «Die göttliche Ordnung» war mit 345'000 Eintritten der vierterfolgreichste Film des Jahres in Schweizer Kinos. Auf der Liste der erfolgreichsten Schweizer Filme, seit Zahlen darüber erhoben werden, steht der Film über die Einführung des Frauenstimmrechts auf Rang neun. Beliebter als «Die göttliche Ordnung» waren 2017 nur «Star Wars: The Last Jedi» mit 481'000 Eintritten, «Despicable Me 3» mit 474'000 und «Fast & Furious 8» mit 378'000 verkauften Billets.

Die Gesamtanzahl vorgeführter Filme ist wiederum gestiegen und mit aktuell 1917 Filmen so hoch wie nie in den letzten knapp 30 Jahren, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Auch die Anzahl Vorführungen hat 2017 erneut zugenommen - um 5% auf rund 600‘000. In der Hälfte aller Kinovorführungen wurden jedoch lediglich etwas mehr als 50 Filme gezeigt. Diese erzielten rund 60% der insgesamt 13.5 Millionen Eintritte.

Ein Viertel US-Filme garnieren zwei Drittel der Einnahmen

Das Gros der 2017 gezeigten Filme, nämlich 46.8%, kamen aus der EU, gefolgt von Filmen aus der USA (24.2%), der Schweiz (15%) und anderen Ländern (14.1%). Anders sieht die Rangliste aus, wenn man die Eintritte vergleicht: Auf US-Filme fielen 67.2% der Einnahmen, auf EU-Produktionen 21%, 6.9% auf Schweizer Filme und 5% auf solche aus anderen Ländern.

Erstmals seit fast 20 Jahren erreichten US-Filme in einem Landesteil wieder einen Marktanteil von 80% - nämlich im Tessin. Zuletzt war das 1998 in der Deutschschweiz der Fall gewesen.

Die Anzahl Kinos hat wieder abgenommen auf aktuell 271 Kinos. Dank neuer Kinokomplexe bleibt die Anzahl Säle ungefähr konstant bei 581. 306 Säle, etwa gleich viel wie im Vorjahr, sind 3D-fähig. Der Run auf 3D nahm aber leicht ab: Gemessen an den Eintritten sank der Marktanteil von 3D 2017 leicht auf 18% (- 3 Prozentpunkte). (sda)