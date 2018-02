Zibbz vertreten die Schweiz beim Eurovision Song Contest



Zibbz vertreten die Schweiz beim Eurovision Song Contest

Zibbz vertreten die Schweiz im Mai am Eurovision Song Contest in Lissabon. Das Duo gewann am Sonntagabend mit ihrem Song «Stones» die SRF-Entscheidungsshow.

Zu 50 Prozent entschied das Fernsehpublikum via Televoting und zu 50 Prozent eine internationale Fachjury aus sieben Ländern, wer die Schweiz 2018 in Portugal vertreten soll.

Zibbz sind die Geschwister Co Gfeller und Stee Gfeller aus Gisikon LU. «Stones» ist ein energiegeladener Power-Pop-Rock-Song mit einem tiefgründigen Text. Heute ist nichts einfacher als andere Menschen im Internet zu verletzten und zu mobben. Meist anonym und feige, wie es auf der SRF-Webseite heisst. Zibbz rufen dazu auf, aufzuhören mit «Steine» zu werfen und die Menschen leben zu lassen, so wie sie sind.

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet vom 8. bis am 12. Mai in Lissabon statt. Im Vorjahr gewann der portugiesische Sänger Salvador Sobral den Eurovision Song Contest in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!