Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmasslichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Dies teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mit.

Die Strafmassnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen seien eine Antwort auf «böswillige russische Cyberaktivitäten», darunter die versuchte Intervention in US-Wahlen, sagte Mnuchin. Betroffen sind auch Regierungsvertreter und Oligarchen.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet die Einmischung.

Russland bereitet «Vergeltungsmassnahmen» gegen US-Sanktionen vor

Nach der Verhängung von US-Sanktionen wegen mutmasslicher Wahlkampfeinmischung hat Russland eine Reaktion angekündigt. «Wir reagieren mit Ruhe. Wir haben angefangen, Vergeltungsmassnahmen vorzubereiten», sagte der russische Vize-Aussenminister Sergej Riabkow am Donnerstag.

Er sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax, die US-Sanktionen stünden in Zusammenhang mit dem Wahlkampf für die russische Präsidentschaftswahl am Sonntag, bei der ein Sieg von Amtsinhaber Wladimir Putin erwartet wird.

Die USA hatten am Donnerstag Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmasslichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verkündet. Wie US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington mitteilte, richten sich die Strafmassnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen. Die USA würden damit auf «böswillige russische Cyberaktivitäten» reagieren, darunter die versuchte Intervention bei den US-Wahlen, erklärte der Minister. (cma/sda/reu/afp)

