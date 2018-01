In Sitten hat sich ein Postauto selbständig gemacht und eine Coop-Fassade gerammt



In Sitten hat sich ein Postauto selbständig gemacht und eine Coop-Fassade gerammt

Ein Postauto am Bahnhof von Sitten hat sich am Mittwochnachmittag von alleine in Bewegung gesetzt. Nach einigen Metern prallte es in die Fassade einer Coop-Pronto-Filiale.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der Chauffeur essen ging. Eine Postauto-Sprecherin bestätigte gegenüber der sda eine Meldung von 20minutes.ch. Verletzt wurde niemand, zur Zeit des Vorfalls sassen keine Passagiere im Fahrzeug.

Die Polizei untersucht nun, weshalb es unvermittelt davonfuhr. Neben der Fassade der Coop-Pronto-Filiale ist auch das Postauto beschädigt. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.