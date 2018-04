Wachstumsverlangsamung aufgrund Fachkräftemangels in Deutschland



Wachstumsverlangsamung aufgrund Fachkräftemangels in Deutschland

Der Mangel an Fachkräften verringert das deutsche Wirtschaftswachstum um jährlich fast ein Prozent. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die aber der «Rheinischen Post» vom Montag bereits vorliegt.

Demnach fehlen am deutschen Arbeitsmarkt derzeit rund 440'000 Fachkräfte. «Falls deutsche Unternehmen diesen Fachkräftebedarf decken könnten, würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 0.9 Prozent oder rund 30 Milliarden Euro höher ausfallen», heisst es in der Studie.

Die Engpässe bei Fachkräften seien ein wichtiger Grund für niedrige Unternehmensinvestitionen und überlastete Kapazitäten, zitierte das Blatt zudem aus der Studie. (sda/afp)

