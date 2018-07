«M.A.S.H.»-Serienheld Alda an Parkinson erkrankt



Der US-Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Alan Alda ist nach eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Vor dreieinhalb Jahren habe er von seiner Erkrankung erfahren.

Der 82-jährige New Yorker schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um andere zum Handeln zu ermutigen.

Jetzt folge er den Empfehlungen seines Arztes: Er habe Spass am Leben, spiele Theater, halte Vorträge und pflege seinen Podcast. Ausserdem gehe er drei Mal die Woche zum Boxunterricht, zwei Mal zum Tennis und nehme eine kleine Pille ein.

«Und ich werde nicht dement. Jedenfalls nicht mehr als vorher», fügte Alda hinzu, der vor allem als Militärarzt «Hawkeye» Pierce aus der Fernsehserie «M.A.S.H.» bekannt wurde.

Dem Fernsehsender CBS sagte Alda, einziges Symptom der Krankheit sei bisher ein zitternder Daumen. 2005 war der Schauspieler für einen Oscar als bester Nebendarsteller im Film «Aviator» nominiert. Er wirkte auch in der Erfolgsserie «The West Wing» um einen fiktiven US-Präsidenten mit. (sda/afp)