Dach einer Kirche im Zentrum von Rom teilweise eingestürzt

Mitten im historischen Zentrum von Rom ist das Dach einer Kirche zum grossen Teil eingestürzt. Dabei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Die Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami liegt am Forum Romanum und am Kapitol-Hügel, die zu den grössten Touristenmagneten der italienischen Hauptstadt gehören. Sie steht über dem Mamertinischen Kerker, in dem die Apostel Petrus und Paulus in Haft gewesen sein sollen. Auch der Kerker sei durch den Einsturz beschädigt worden, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa die Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes am Nachmittag sei die historische Kirche, in der vor allem Hochzeiten gefeiert werden, geschlossen gewesen, berichteten lokale Medien. Auf einem Video der Zeitung «La Repubblica» ist zu sehen, wie einige Menschen vor der Kirche verschreckt davonlaufen, als das Dach einstürzt. «Via via» («weg weg»), rufen Polizisten.

Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der Mamertinische Kerker - auch Carcere Tullianum - gehört zu den wichtigsten Gebäuden der Geschichte Roms, schreibt das Kulturministerium. Er kann nur mit Voranmeldung besichtigt werden. (sda/dpa)

Markus Wüthrich, 5.5.2017

