Welche Tiere sind als Mitbewohner für deine Katze geeignet?

Katzen lieben Gesellschaft – egal ob es sich um Menschen oder andere Tiere im Haushalt handelt. Allerdings gibt es auch Tiere, die mit einem Stubentiger nicht so gut auskommen. Wir erklären dir, welche Tiere mit einer Katze harmonieren und welche nicht.

Katzen und Katzen

In der Regel vertragen sich Katzen sehr gut mit ihren Artgenossen. Das Zusammenleben funktioniert am besten, wenn die Katzen zusammen angeschafft werden. Aber auch junge und alte Katzen können sich gut verstehen. Die Älteren übernehmen dabei gerne mal die Mutterrolle.

Kater und Kater

Gleich und gleich gesellt sich gerne. Bei Katern kann es aber ab und an zu Rivalitätskämpfen kommen. Sofern beide kastriert sind, wird sich das aber im Rahmen halten. Solche Kämpfe sind kein Grund, die kleinen Tiger zu trennen.

Katze und Hund

Das Problem von Katzen und Hunden ist die unterschiedliche Körpersprache. Ein wedelnder Hundeschwanz signalisiert Freude und Spielbereitschaft. Eine Katze will mit einem peitschenden Schwanz hingegen sagt: Halt! Bis hierhin und nicht weiter. Das Zusammenleben funktioniert ebenfalls am besten, wenn beide Tiere gemeinsam als Jungtiere in den Haushalt kommen. Wenn ein Hund später dazu kommt, sollte die Auswahl der Rasse sehr sorgfältig erfolgen. Es gibt viele Hunderassen, die ausgesprochen katzenfreundlich sind.

Diese Hunderassen vertragen sich am besten mit Katzen

Katzen und Kaninchen

Junge Kaninchen gehören in das Beuteschema von Katzen. Daher sollten sie keinen Zutritt zum Gehege der kleinen Jungtiere haben. Anders sieht es mit ausgewachsenen Kaninchen aus. Sie kommen gut mit Katzen aus.

Katzen und Fische

Die Haltung von Katzen zusammen mit einem Aquarium ist nicht unmöglich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze Fische aus dem Aquarium angelt, ist sehr gering. Katzen scheuen bekanntlich das Wasser. Ein offenes Aquarium ist für Katzenbesitzer dennoch nicht zu empfehlen. Achte also darauf, dass das Aquarium mit einer soliden Abdeckung ausgestattet ist und stabil steht.

Katzen und Nager

Das ist leider eine Kombination, die überhaupt nicht funktioniert. Denn Hamster, Mäuse und andere Nager gehören zu den natürlichen Beutetieren von Katzen. Sie stellen daher immer einen wandelnden Leckerbissen dar.

Katzen und Vögel

«Tweety und Sylvester» sind das berühmte Negativbeispiel für diese Kombination. Aber können Katzen und Vögel vielleicht nicht doch Freunden sein? Nein! Vögel gehören ebenfalls zu den natürlichen Beutetieren. Zusätzlich ist der Aufwand, beide Tierarten zu halten, relativ gross. Vögel benötigen eigentlich täglichen Freiflug und man muss Katzen dabei mehrere Stunden von ihnen fernhalten.

Zeno Hirt, 25.6.2017

