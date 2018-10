Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten im Frühling erstes Kind



Prinz Harry und seine Frau Meghan erwarten im nächsten Frühling Nachwuchs. «Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten», teilte der Kensington Palast am Montag mit.

Das Paar sei dankbar für die «grosse Unterstützung, die sie seit ihrer Hochzeit im Mai von Menschen in der ganzen Welt erfahren haben und freuen sich, diese Nachricht mit der Öffentlichkeit teilen zu können», hiess es weiter im Palastbulletin.

Queen Elizabeth äusserte sich sogleich «erfreut». Premierministerin Theresa May sandte via Kurzmitteilungsdienst Twitter ihre «wärmsten Glückwünsche». Auch US-Botschafter Woody Johnson äusserte sich begeistert: «Schöne Nachrichten zum Aufwachen an einem Montagmorgen.» Und Meghans Mutter Doria Ragland bekundete, dass sie «sehr froh angesichts dieser grossartigen Nachrichten» sei.

Die Fernsehsender und Websites schwenkten sogleich vom Dauerthema Brexit auf Hofberichterstattung um, blendeten Breaking-News-Banner ein. Bei Google schnellten offenbar Suchanfragen wie «Wann ist Frühling?» in die Höhe.

«Earl» oder «Lady»?

Auch die obligatorische Debatte über den möglichen Namen des künftigen neuen Familienmitglieds der Windsors nahm Fahrt auf - inklusive Wettfieber. Wird es ein «Earl» oder eine «Lady», fragten Zeitungen. Werde Meghan sich bei der Namenssuche eher an ihrer US-Heimat orientieren? Es geht immerhin um den siebten Platz in der Thronfolge. Allerdings ist das Kind nicht berechtigt, den Titel Prinz oder Prinzessin zu tragen, es sei denn, die Queen macht eine Ausnahme.

Für Buchmacher Paddy Power hat der Name «Diana» die besten Aussichten bei einem Mädchen, «Arthur» bei einem Knaben.

Harry und Meghan befinden sich derzeit auf einer Reise in der Pazifikregion. Am Montag trafen sie zum Auftakt der zweiwöchigen Reise durch mehrere Länder in Australien ein. (sda/afp/dpa)

