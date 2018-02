Männer-Abfahrt wegen Sturm-Winden abgesagt – der neue Termin ist schon fix



Bild: AP/AP

Kein Goldmedaille für Beat Feuz - zumindest an seinem 31. Geburtstag. Der Auftakt der Alpinen bei den Olympischen Spielen wurde vom Winde verweht. Die Abfahrt der Männer wurde auf Donnerstag verschoben.

An ein Rennen war am Sonntag in Jeongseon nicht zu denken. Der Wind fegte mit bis zu 100 Stundenkilometern über die Piste hinweg. «Wir haben beim Frühstück von der Absage erfahren. Jetzt unterstützte ich halt Dario Cologna bei seinem Rennen», sagte der Schweizer Ski-Star Beat Feuz zu SRF.

Bild: AP/AP

Die Verschiebung der Abfahrt auf Donnerstag brachte eine weitere Umstellung im Programm mit sich. Der an jenem Tag vorgesehene Super-G wurde nunmehr auf den Freitag angesetzt.

«Wir werden das irgendwie durchkriegen»

Ebenfalls annulliert haben die Verantwortlichen das letzte Abfahrtstraining vom Montag im Hinblick auf die Kombination. Der Wettkampf aus Abfahrt und Slalom soll dagegen wie geplant am Dienstag stattfinden - obwohl sich in den nächsten Tagen an der Wettersituation gemäss Prognosen nicht allzu viel ändern soll.

Das sagt der Feuz-Fanclub zur Renn-Absage 1m 11s Das sagt der Feuz-Fanclub zur Absage Video: undefined/SDA

Markus Waldner, der Renndirektor der FIS, ist trotz allem zuversichtlich. «Das wird nicht leicht werden. Aber wir werden es irgendwie durchkriegen. Das Gute ist, dass wir dank der Flutlichtanlage entlang der Piste flexibel sind.» Gemäss dem Südtiroler könnte der Slalom in die Abendstunden verlegt werden, falls sich der Beginn der Abfahrt verzögern würde. (amü/sda)

