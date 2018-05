Fünfjährige stirbt nach Hausbrand in Schleswig-Holstein



Fünfjährige stirbt nach Hausbrand in Schleswig-Holstein

Beim Brand eines Einfamilienhaus ist im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Aus zunächst unklarer Ursache geriet am Sonntagabend in Böel das Dachgeschoss des Hauses in Brand.

Dies teilte die Polizei in Flensburg am Montag mit. Einem 58-jährigen Hausbewohner gelang es demnach noch, ein knapp zweijähriges Mädchen aus seinem Bett zu retten.

Die fünfjährige Schwester wurde kurz darauf von der Feuerwehr durch ein Fenster geborgen. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Kind wiederzubeleben.

Das Kleinkind, die Grosseltern und die Mutter der Mädchen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Spital. Die Kriminalpolizei in Schleswig übernahm die weiteren Ermittlungen. (sda/dpa/afp)

