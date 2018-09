9 Beweise, dass ausgerechnet DU die beste Katze der Welt hast



Wir geben es nicht gerne zu – denn schliesslich ist jede Katze ein Einzelstück und somit eine Schönheit für sich. Doch egal, wie einzigartig andere Samtpfoten auch sein mögen: Der eigene Stubentiger ist und bleibt der Beste! Punkt.

Weil es niemanden gibt, der dich besser kennt als deine Katze.

Es gibt nichts über dich, was ihr noch unbekannt wäre. Sie weiss sogar, was du auf dem Klo machst – und das will was heissen!

Und auch wenn alle Katzen mit einer natürlichen Intuition für den Homo Sapiens gesegnet sind: Für dich hat deine Katze gleich zwei davon!

Wenn es passt, dann passt es halt eben.

Jede Samtpfote ist einzigartig. Und das ist gut so. Aber deine Katze ist halt auf die genau richtige Art und Weise einzigartig.

Es ist schon fast so, als wäre sie das fehlende Puzzleteil, nach dem du dein Leben lang gesucht hast.

Ihr habt sogar den gleichen Geschmack!

Egal, was du auch auf deinem Teller hast – sie will es auch. Und sie hört unfreiwillig sogar die gleiche Musik wie du!

Schönheit liegt im Auge des Betrachters – und dein Auge sagt ganz eindeutig: Deine Katze ist die Schönste!

😉

Diese Verbindung zwischen euch ist etwas ganz Besonderes. Keiner kann sie ersetzen.

Nicht auf dieselbe Art und Weise.

Für sie stehst du immer an erster Stelle.

Andere Katzen sind bestechlich – deine nicht. Sie ist und bleibt loyal. Weil niemand ausser du die Marke von ihren Lieblingsleckerlis kennt, hahahahaha!

Wenn du deiner Katze sagst, dass sie die Beste ist, stimmt sie dir zu.

Und da die Samtpfoten bekanntlich allwissend ist, muss es so sein.

Und: Es steht im Internet!

Wenn das mal kein Beweis ist!

Auch Katzen haben First World Problems:

