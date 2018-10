9 Tipps, wie du es ohne eine Katze durchs Leben schaffst



So schaffst du es ohne Katze durchs Leben

Die Abwesenheit einer Katze kann viele Gründe haben. Während manche von ihnen trauriger Natur sind, ist die Samtpfote in anderen Situationen schlicht und einfach für einige Tage auf Wanderschaft gegangen. Was auch immer der Fall sein mag: Ein Leben ohne Katze ist hart. Sehr hart. So kann man einige Versuche ergreifen, um die Katze durch andere alltägliche Dinge zu ersetzen, doch ein leichtes Unterfangen ist das keinesfalls.

Stelle deinen Wecker auf drei Uhr morgens.

Ein Beitrag geteilt von Jess_Spiers (@jess_spiers) am 21. Nov 2017 um 7:17 Uhr

Wenn du keine Katze hast, die dich um diese Uhrzeit weckt, muss eben eine Alternative her. Ein Wecker zum Beispiel.

Beauftrage jemanden damit, alle fünf Minuten an deiner Tür zu klopfen – nur um kurz «Hallo!» zu sagen und wieder zu verschwinden.

Ein Beitrag geteilt von Jasmijn Wielaard (@wjasmijnw) am 11. Dez 2017 um 3:53 Uhr

Schliesslich musst du deine Fertigkeiten als professioneller Türöffner auch ohne Katze trainieren können.

Kaufe dir ein Wärmekissen.

Ein Beitrag geteilt von Krystle Piamonte (@xle) am 9. Dez 2017 um 16:30 Uhr

Gibt es etwas Besseres als sich beim schlechten Wetter von einer schnurrenden Katze auf dem Schoss wärmen zu lassen? Wahrscheinlich nicht. Leider geht das ohne Katze im Haus nur schlecht. Um die Anwesenheit einer Samtpfote also gebührend zu ersetzen, muss etwas Vergleichbares her.

Sieh dir regelmässig im Internet Katzenbilder an.

Ein Beitrag geteilt von ちろさんとみーちゃん (@yositakenyan) am 11. Dez 2017 um 6:18 Uhr

Auch wenn sie niemals die Liebe einer echten Katze ersetzen können – das ist besser als gar nichts. Oder?

Hier einige Beispiele als Vorgeschmack:

Schlafe regelmässig neben einem Tierkadaver auf dem Kopfkissen ein.

Ein Beitrag geteilt von Maria Moltzau Forsman (@forswoman) am 17. Nov 2017 um 8:51 Uhr

Was?! Es geht um Authentizität!

Wenn du aufs Klo gehst, denke daran: Die Tür muss offen bleiben!

Ein Beitrag geteilt von Catherine O'Rourke (@strangerwiththegoldenhair) am 8. Dez 2017 um 15:24 Uhr

Mit einer Katze im Haus bist du nie alleine. Selbst auf der Toilette nicht. Und diese Tradition muss schliesslich auch bei Abwesenheit eines Stubentigers weitergeführt werden!

Mach eine «Friss die Hälfte» Diät.

Ein Beitrag geteilt von QueenWasabiBobcat (@queen_wasabi_bobcat) am 10. Dez 2017 um 16:16 Uhr

Weil es keine Rolle spielt, ob eine Katze dir den Thunfisch vom Teller klaut oder du freiwillig darauf verzichtest.

Umgebe dich mit Menschen, die dich über alles lieben und immer zu dir stehen.

Ein Beitrag geteilt von Winnie the mean kitty (@winnie_.the_.poop_) am 10. Dez 2017 um 14:54 Uhr

...aber trotzdem die ungeschlagenen Meister von subtilen Beleidigungen und vorwurfsvollen Blicken sind.

Adoptiere eine Katze.

Ein Beitrag geteilt von Basri Tatlıtüy (@basritatlituy) am 11. Dez 2017 um 6:22 Uhr

Weil es schlussendlich vollkommen egal ist, wie lange du versuchst, deine Katze durch Wärmekissen und Co. zu ersetzen: Für ein glückliches Leben ist eine Samtpfote unabdingbar.

