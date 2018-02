Kim Jong Un lädt südkoreanischen Präsidenten nach Pjöngjang ein



Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Angaben aus Seoul zu einem Treffen in Nordkorea eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag. (sda/reu/afp/ap)

