Brasiliens Ex-Präsident Lula stellt sich der Polizei



Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich laut Medienberichten der Polizei gestellt. Lula verliess am Samstagabend das Haus der Metallgewerkschaft in São Bernardo do Campo. Er wurde von der Bundespolizei abgeführt, wie der TV-Sender Globo berichtete.

Lulas Anhänger hatten ihn zuvor daran gehindert, seine zwölfjährige Haftstrafe anzutreten, indem sie die Ausfahrt des Gewerkschaftsgebäudes blockierten.

Lula war umgeben von hunderten von Anhängern. Er sollte von der Polizei zu einer Zelle in der Stadt Curitiba gebracht werden, wo er seine 12-jährige Haftstrafe wegen Korruption antreten soll. (sda/afp/reu/dpa)

